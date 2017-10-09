Задержан водитель автобуса, попавшего в крупное ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Водителя автобуса задержали после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Водитель автобуса, совершивший дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, задержан", – сказала Петрова.

Как сообщалось ранее, 6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва-Озеры", упал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".