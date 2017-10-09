Васильева рассказала о случаях гибели детей в лагерях отдыха за лето

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Двое детей скончались в летних лагерях отдыха в России в 2017 году, рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

"Трагических случаев у нас было два", — заявила Васильева.

Первый, по ее словам, произошел в городе Асбест. Скончался 14-летний подросток во время тренировки, причина смерти связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вторая смерть произошла в Бурятии, девочка 14 лет совершила суицид. Министр отметила, что девочка была из благополучной семьи, а ее тетя работала в том же лагере вожатой.