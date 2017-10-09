Хозяина найденных у Захарченко миллиардов надеются установить по слюне

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи СК РФ взяли пробу слюны у полковника МВД Дмитрия Захарченко для анализа ДНК, чтобы установить хозяина 9 миллиардов рублей, найденных в квартире его сестры, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительной системе.

Скандал вокруг борца с коррупцией разразился больше года назад, но принадлежность ключевого вещдока по этому делу – огромного склада наличности – до сих пор не установлена. Исчерпав иные способы, следствие решило применить анализ ДНК, отметил собеседник агентства.

Сегодня утром, как сообщал РИА Новости источник, обыск прошел у матери полковника. По его предположению, изъятые там личные вещи могут использовать именно для анализа ДНК.

"На сумках (с деньгами в квартире) есть разные, в том числе женские ДНК. Поэтому берутся анализы ДНК. Захарченко, например, добровольно дал забор слюны", — сказал собеседник агентства.

Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. При обыске в квартире его сестры был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, но следствие считает, что эти деньги были нажиты преступным путем.