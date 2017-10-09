Кемеровский суд прекратил дело по иску Тинькова к блогерам

КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в понедельник прекратил производство по иску председателя совета директоров "Тинькофф банка" Олега Тинькова о защите чести и достоинства к местным блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и снял запрет на распространение видео о банкире.

В начале августа кемеровские видеоблогеры Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia, где выкладываются пародийные и карикатурные ролики, опубликовали видеоматериал о Тинькове с выдержками из его интервью, своими комментариями о личности банкира и работе "Тинькофф банка". В конце августа "Тинькофф банк" подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный райсуд Кемерово с требованием удалить видеоролик и компенсировать моральный вред на сумму 500 тысяч рублей.

В конце сентября банк и его глава подали заявления об отказе по всем возбужденным искам против Nemagia. Представители Тинькова в понедельник не стали комментировать ситуацию и называть причины, но подтвердили, что поддерживают заявление об отказе от иска, "руководствуясь волей своего доверителя", и просили суд прекратить производство по делу. Сам Тиньков и блогеры на предварительную встречу сторон и заседание в районном суде в Кемерово в понедельник не пришли.

"Суд определил: прекратить производство по делу по иску Тинькова Олега Юрьевича к Псковитину Алексею Игоревичу и Печерскому Михаилу Андреевичу о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в связи с отказом от иска и принятия его судом", — сказала судья Елена Исакова.

По ее словам, в связи с тем, что производство по делу прекращено, также удовлетворено ходатайство со стороны истца об отмене обеспечительных мер, принятых судом 30 августа по ходатайству Тинькова. Таким образом, суд отменил запрет на распространение видео, ранее заблокированного Роскомнадзором.