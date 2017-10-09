В России из-за звонков о "минировании" эвакуировали почти миллион человек

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Свыше 960 тысяч человек уже эвакуировали в более чем 140 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

Только за последние сутки в пяти городах РФ, в том числе в Москве, после звонков с угрозой взрыва 37 объектов были эвакуированы более 30,5 тысячи человек.

"С 11 сентября звонки о "минировании" поступили на 2,34 тысячи объектов в 144 городах страны. Всего эвакуировано свыше 960 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.