Расследующий дело офицеров СК следователь стал генералом, сообщил источник

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов (в центре) после рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов (в центре) после рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Заместитель начальника следственного управления ФСБ России Михаил Савицкий, занимающийся расследованием дела в отношении трех офицеров СК РФ о взятке от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодой), пошел на повышение и получил звание генерал-майор, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

"Савицкий теперь генерал-майор", — сказал собеседник агентства, отметив, что повышение в звании произошло после ареста трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.

Другой информированный источник подтвердил РИА Новости повышение Савицкого в звании.

"Да, дело прошлым летом он возбуждал (в отношении полковников Михаила Максименко, Александра Ламонова и генерала Дениса Никандрова), будучи полковником, а этой весной (по новым эпизодам) — уже генералом", — сказал собеседник агентства.

В июле прошлого года Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России — главу управления собственной безопасности Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замруководителя главка по Москве Дениса Никандрова. По версии следствия ФСБ, офицеры получили взятку в 500 тысяч евро за смягчение обвинения авторитету по кличке Итальянец (Андрей Кочуйков), который является приближенным Калашова.

Как ранее сообщил источник РИА Новости, в отношении Михаила Максименко расследуется три эпизода взяточничества, в которых, помимо крупных сумм наличности, фигурирует взятка внедорожником. Вину начальник УСБ СКР отрицает, он отказался давать какие-либо показания.

Как сообщалось ранее, изначально следователь Савицкий в июле 2016 года возбудил уголовное дело в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) по части 4 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии). Затем из этого дела он выделили эпизод о взяточничестве в отношении Максименко и Ламонова, а после этого — Никандрова.

Обвинение в создании преступного сообщества и даче взятки Калашову до сих пор не предъявлено, сообщили агентству его адвокаты. Пока Калашов обвиняется в двух эпизодах вымогательства — во вторник Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению данного дела по существу.