МЧС из-за пожара в ТЦ рекомендует не находиться на открытом воздухе

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ "Синдика" районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.

"В связи с продолжительным горением в ТЦ "Синдика" просьба закрыть плотно окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. Будьте осторожны!" — говорится в тексте СМС-рассылки МЧС.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. По информации МЧС, общая площадь очагов пожара там достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась, по последним данным спасателей, на площади в 1 тысячу квадратных метров. Из здания выведены все люди, в том числе спасатели. Два человека пострадали, один из них госпитализирован.