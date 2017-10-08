Пожар в крупном торговом центре на МКАД: к тушению подключились вертолеты

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговый центр "Синдика", расположенный у МКАД близ столичного района Строгино, загорелся в воскресенье днем, к вечеру пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, часть здания уже обрушилась. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов, берущих воду из протекающей рядом Москвы-реки.
Общая площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг на 5200 машино-мест. ТЦ был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.
Торговый центр в огне
Согласно первым данным РИА Новости от источника в экстренных службах, пожар начался на парковке на минус первом этаже торгового центра. Вскоре огонь охватил площадь порядка 3 тысяч квадратных метров, возгорание возникло и на кровле здания на площади в 50 квадратных метров. Из торгового центра было эвакуировано несколько сотен сотрудников и посетителей.
Около 5 часов вечера пламя уже охватило значительную часть крыши торгового центра. По данным МЧС, общая площадь очагов, на которых происходит пожар, составила 55 тысяч квадратных метров, всего из здания были эвакуированы 3 тысячи человек.
Все въезды на парковку ТЦ перекрыли автомобили полиции, к зданию подъехали несколько машин скорой помощи и около десяти пожарных цистерн. Охваченное огнем здание торгового комплекса огородили металлическим забором.
Около 8 часов вечера в торговом центре обрушилась кровля на площади в 1 тысячу квадратных метров, информирует МЧС.
Огонь тушат с вертолетов
Для тушения огня к торговому центру в 17.04 мск был направлен вертолет Ка-32, к которому вскоре присоединились еще два вертолета. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, воду для сброса на горящий торговый комплекс вертолеты берут из Москвы-реки, протекающей между МКАД и городом Красногорск.
Пожар вечером в воскресенье затруднил проезд на близлежащей Московской кольцевой автодороге на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, длина заторов на внутренней и внешней сторонах шоссе составила несколько километров.
Двое пострадали
"На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Склифосовского), второму оказали помощь амбулаторно", — отметил собеседник агентства. В МЧС подтвердили госпитализацию одного пострадавшего.
Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе, на месте крупного пожара в торговом центре, где продавались строительные товары, работают лаборатории для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. По данным спасателей, несмотря на большую площадь возгорания, превышения содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Арендаторам дадут альтернативные торговые места
Подмосковные власти обещают, что арендаторы помещений в горящем торговом центре смогут продолжить работу в других торговых центрах.
На следующей неделе подмосковный министр планирует провести совещание с участием администрации Одинцовского района, на территории которого расположен торговый центр, и арендаторами. "Будут приглашены все пострадавшие предприниматели — арендаторы "Синдики". Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально", – сообщил Посаженников.
Доренко @rasstriga выложил видео пожара на рынке Синдика.— Тот самый Мартин (@martin_camera) 8 октября 2017 г.
С дрона.pic.twitter.com/aL4pMPQfQP