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Происшествия

Пожар в крупном торговом центре на МКАД: к тушению подключились вертолеты

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Главное за 8 октября 2017 года (8)
20:5808.10.2017
(обновлено: 21:04 08.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей КульяновТушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговый центр "Синдика", расположенный у МКАД близ столичного района Строгино, загорелся в воскресенье днем, к вечеру пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, часть здания уже обрушилась. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов, берущих воду из протекающей рядом Москвы-реки.

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Три вертолета сбрасывают воду на горящий торговый центр у МКАД
По последней информации, из охваченного огнем здания выведены все люди, в том числе спасатели. Госпитализация потребовалась одному из двух пострадавших, отмечают МЧС и областной минздрав.

Общая площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг на 5200 машино-мест. ТЦ был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.

Торговый центр в огне

Согласно первым данным РИА Новости от источника в экстренных службах, пожар начался на парковке на минус первом этаже торгового центра. Вскоре огонь охватил площадь порядка 3 тысяч квадратных метров, возгорание возникло и на кровле здания на площади в 50 квадратных метров. Из торгового центра было эвакуировано несколько сотен сотрудников и посетителей.

Около 5 часов вечера пламя уже охватило значительную часть крыши торгового центра. По данным МЧС, общая площадь очагов, на которых происходит пожар, составила 55 тысяч квадратных метров, всего из здания были эвакуированы 3 тысячи человек.

Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На подземной парковке горящего ТЦ "Синдика" взрываются машины
Как передавал корреспондент РИА Новости, торговый комплекс окутали клубы черного дыма, он шел через двери и крышу из разных частей крупного здания. В районах, близлежащих к горящему рынку, в частности, в Павшинской пойме, чувствовался сильный запах гари.

Все въезды на парковку ТЦ перекрыли автомобили полиции, к зданию подъехали несколько машин скорой помощи и около десяти пожарных цистерн. Охваченное огнем здание торгового комплекса огородили металлическим забором.

Около 8 часов вечера в торговом центре обрушилась кровля на площади в 1 тысячу квадратных метров, информирует МЧС.

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© Ruptly МЧС РФ
Ситуация возле торгового комплекса "Синдика" после возгорания

Огонь тушат с вертолетов

Для тушения огня к торговому центру в 17.04 мск был направлен вертолет Ка-32, к которому вскоре присоединились еще два вертолета. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, воду для сброса на горящий торговый комплекс вертолеты берут из Москвы-реки, протекающей между МКАД и городом Красногорск.

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
В горящем ТЦ "Синдика" обрушилась кровля на площади в тысячу "квадратов"
По последним данным, вертолеты уже сбросили почти 450 тонн воды на горящий торговый комплекс. Площадь обрушения при пожаре пока составляет около 400 квадратных метров. Спасатели МЧС ожидают локализации возгорания в районе 3-4 часов утра, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Пожар вечером в воскресенье затруднил проезд на близлежащей Московской кольцевой автодороге на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, длина заторов на внутренней и внешней сторонах шоссе составила несколько километров.

Двое пострадали

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
В результате пожара в ТЦ "Синдика" пострадали два человека
Крупный пожар не обошелся без пострадавших. По данным минздрава Подмосковья, их двое, однако госпитализация потребовалась только одному человеку.

"На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Склифосовского), второму оказали помощь амбулаторно", — отметил собеседник агентства. В МЧС подтвердили госпитализацию одного пострадавшего.

Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе, на месте крупного пожара в торговом центре, где продавались строительные товары, работают лаборатории для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ. По данным спасателей, несмотря на большую площадь возгорания, превышения содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Арендаторам дадут альтернативные торговые места

Подмосковные власти обещают, что арендаторы помещений в горящем торговом центре смогут продолжить работу в других торговых центрах.

Пожар в торговом центре Синдика в Москве. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Арендаторам горящего ТЦ "Синдика" предоставят альтернативные торговые места
"Всем желающим мы подберем альтернативные торговые места в других торговых центрах", – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводит пресс-служба Минпотребрынка региона.

На следующей неделе подмосковный министр планирует провести совещание с участием администрации Одинцовского района, на территории которого расположен торговый центр, и арендаторами. "Будут приглашены все пострадавшие предприниматели — арендаторы "Синдики". Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально", – сообщил Посаженников.

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