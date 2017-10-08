На крыше рынка "Синдика" на севере Москвы видно открытое горение

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Открытое пламя видно на крыше торгового комплекса "Синдика" на северо-западе Московской области, который загорелся в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что площадь пожара на рынке "Синдика" достигла 3 тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА Новости, здание рынка окутано клубами черного дыма, который идет через двери и крышу из разных частей крупного торгового комплекса. Чувствуется сильный запах гари в районах, близлежащих к горящему рынку "Синдика", в частности, в районе Павшинская пойма.

Все въезды на парковку ТЦ перекрыты автомобилями полиции с включенными проблесковыми маячками. Около здания находятся несколько автомобилей скорой помощи и около десяти пожарных машин.

Здание торгового комплекса огорожено металлическим забором, около которого находятся несколько сотен эвакуированных сотрудников ТЦ и прохожих.