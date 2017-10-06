В Москве за день "заминировали" более 130 объектов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

"За сутки по Москве прошла угроза по 130 объектам, проверено 85", — сказал собеседник агентства.

По его словам, количество человек, эвакуированных из зданий, еще не подсчитано.

В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.