Россельхознадзор зафиксировал вспышку ящура в Башкирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышку ящура на территории Башкирии, сообщает ведомство.

"По результатам лабораторных исследований… генетический материал вируса ящура и антитела к этому вирусу выделены в пробах патаматериала, отобранного от крупного и мелкого рогатого скота, содержащегося на территории Туймазинского района Республики Башкортостан", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром, отмечает ведомство.

В конце апреля Россельхознадзор сообщал о вспышке ящура в Приаргунском районе Забайкальского края.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.