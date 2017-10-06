В Ростове осудили трех сторонников ИГ*, возивших оружие боевикам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу назначил от пяти до восьми лет тюрьмы трем членам "Исламского государства"* из Кабардино-Балкарии, которые перевозили оружие для боевиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил назначить Руслану Бутаеву пять лет лишения свободы, Исламу Османову — восемь лет и Исламу Эфендиеву — семь лет", — сказал председательствующий по делу.

По версии следствия, подсудимые были членами кабардинского подразделения ИГ* и "носили, хранили, перевозили оружие и боеприпасы, предназначенные для боевиков". В целом, в ячейку входили не менее 35 человек, которые имели целью "дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике и свергнуть конституционный строй в РФ".

*Запрещенная в России террористическая организация.