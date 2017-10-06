Специалисты Минздрава отправились во Владимир на вертолете МЧС

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Специалисты Минздрава России вертолётом МЧС отправились во Владимир для оказания помощи пострадавшим при столкновении автобуса и поезда, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, 16 человек погибли, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

"С аэродрома Мячково во Владимир вылетел вертолёт Ка-32 МЧС России с представителями Минздрава РФ и медицинским модулем на борту", — сказали в пресс-службе.

Ранее в Минздраве сообщили, что для оказания необходимого содействия региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших в ДТП во Владимирскую область вылетела директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана Гусева и специалисты Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии

Как уточнили в МЧС, специалисты окажут консультационную помощь врачам больницы, куда госпитализированы пострадавшие и оценят состояние раненых на возможность транспортировки в Москву.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>



