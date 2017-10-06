Мособлдуму эвакуировали из-за звонка о "минировании"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва в пятницу пришлось эвакуировать людей из здания Московской областной думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

"Да, сегодня проводится эвакуация… после звонка об угрозе взрыва", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам ведомства разрешили сегодня уже не возвращаться на рабочие места.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек были эвакуированы за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за ложными звонками о минировании объектов в РФ стоят четверо россиян, находящихся за границей, однако у них есть пособники в России. По данным Бортникова, ущерб от действий "телефонных террористов" уже составил более 300 миллионов рублей.