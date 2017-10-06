В Тульской области ввели режим ЧП после схода грузового состава с рельсов

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Режим ЧП объявлен в районе схода 24 вагонов грузового железнодорожного состава в Тульской области, где из упавшей на бок цистерны произошла утечка дизтоплива, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация о происшествии на перегоне "Малая Андреевка — Турдей" на 318-м километре поступила спасателям в 2.25 мск пятницы. По данным МЧС, с рельсов сошли 24 вагона грузового состава из 52 вагонов с песком и щебнем. Как сообщает Московская железная дорога, сход вагонов грузового поезда, в составе которого были цистерны с топливом, произошел в 2.01 мск на двухпутном перегоне. Возгорания не произошло, движение поездов на перегоне временно приостановлено.

"В районе объявлен режим чрезвычайного положения… По предварительным данным, во время опрокидывания вагонов с топливом значительного разлива топлива не произошло. Пострадавших нет", — сообщает следствие.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС области, из завалившейся на бок цистерны с дизтопливом произошла незначительная утечка. На месте работают специалисты пожарной части, которые собирают вакуумным оборудованием дизтопливо и герметизируют крышку цистерны, откуда оно вылилось.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления СК РФ Елена Марковская, по факту схода 24 вагонов возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.