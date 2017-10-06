Во Владимирской области в аварии с участием грузовика погибли четверо

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок пяти-шести лет, погибли в сгоревшей "легковушке", которая столкнулась с грузовым автомобилем во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в полночь 6 октября на участке автодороги М-8 "Холмогоры" около деревни Тириброво в Александровском районе.
По данным полиции, в результате столкновения машины загорелись. "После ликвидации возгорания в салоне отечественной легковушки, выгоревшей полностью, обнаружены трупы троих взрослых человек и одного ребенка, предположительно пяти-шести лет", — информирует УМВД.
По информации управления, большегруз "Тонар" выгорел частично, водитель автомобиля жив.
На месте автоаварии работают сотрудники полиции. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП и уточняют личности погибших.