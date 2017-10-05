В Нижегородской области предотвратили возгорание второго резервуара на НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Пожарные предотвратили угрозу возгорания второго резервуара на территории товарно-сырьевой базы "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека.

"Была угроза возгорания второго резервуара, но пожарным удалось ее предотвратить", — сказал собеседник агентства, уточнив, что горит один резервуар.

По данным управления по делам ГО и ЧС Кстовского района, которые привели в пресс-службе, на тушении пожара задействованы 120 человек и 31 единица техники. Пожару присвоен четвертый (из пяти) класс сложности.