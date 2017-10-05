В России эвакуировали почти 800 тысяч человек после звонков о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (189)

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек уже эвакуировали в 120 городах России с начала массовых звонков о "минировании" из почти двух тысяч зданий, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

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Ранее сообщалось об эвакуации после угроз взрывов из более чем 1,66 тысячи объектов с массовым пребыванием людей почти 630 тысяч человек.

Только накануне сотрудники оперативных служб проверили в Челябинске после анонимных звонков о "минировании" не менее 40 объектов, в том числе вузы, школы, детсады, торговые комплексы, а также здания ГУФСИН и горадминистрации.

Подозрительных предметов в ходе проверок обнаружено не было.

"Анонимные звонки с угрозами взрывов 1960 зданий зарегистрированы в 120 городах страны. Общее число эвакуированных уже превысило 765 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.