В России эвакуировали почти 800 тысяч человек после звонков о "минировании"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек уже эвакуировали в 120 городах России с начала массовых звонков о "минировании" из почти двух тысяч зданий, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.
6.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Только накануне сотрудники оперативных служб проверили в Челябинске после анонимных звонков о "минировании" не менее 40 объектов, в том числе вузы, школы, детсады, торговые комплексы, а также здания ГУФСИН и горадминистрации.
Подозрительных предметов в ходе проверок обнаружено не было.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.