В Краснодаре завели дело после избиения ребенка на детской площадке

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, ударившего ребенка на детской площадке в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что по результатам проведенной проверки по сообщению об избиении мужчиной мальчика на детской площадке возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления по статье "побои".

Как поясняет ведомство, в воскресенье между детьми на детской площадке по улице Гидростроителей в Краснодаре произошел конфликт, в результате которого 9-летний мальчик нанес другому несколько ударов по голове. В СУСК отметили, что ребенок о произошедшем рассказал своему отчиму, после чего оба пришли на детскую площадку.

"Осознавая, что имеет физическое превосходство над ребенком, мужчина из хулиганских побуждений ударил обидчика пасынка по лицу, бросив на землю, после чего еще раз нанес удар. В результате малолетнему были причинены гематомы и ушиб нижней губы и носа. При этом он также ударил другого мальчика, причинив ему физическую боль", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие ему.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки избиения мужчиной мальчика на детской площадке в Краснодаре.