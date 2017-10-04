"Тверской стрелок" обжаловал приговор в Верховном суде

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело осужденного пожизненно за убийство девяти дачников в Тверской области Сергея Егорова вместе с его апелляцией на приговор направлены в Верховный суд РФ, сообщил в среду Тверской областной суд.

Ранее сообщалось, что Егоров обжаловал свой приговор и попросил суд снизить наказание "с пожизненного лишения свободы на реальный максимальный срок". В случае Егорова, которого судили за убийство двух и более лиц, этот срок составляет 20 лет лишения свободы. По мнению осужденного, по делу имеются смягчающие его вину обстоятельства: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами.

"В Верховный суд Российской Федерации вместе с апелляционной жалобой осужденного и возражениями прокурора, потерпевших направлено уголовное дело Сергея Егорова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что представитель прокуратуры в поданном возражении просит оставить жалобу Егорова без удовлетворения, а приговор Тверского областного суда без изменения. Возражения потерпевших аналогичны позиции прокурора, отмечает суд.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Во время вынесения приговора Егорову суд не нашел смягчающих обстоятельств. В частности, было решено, что показания, данные Егоровым, не могут расцениваться как явка с повинной. По мнению обвинения, эти показания не имели необходимой полноты и подробностей, которые указывали бы на полное сотрудничество со следствием. Также суд не признал существенными и доводы защиты Егорова о его конфликтных отношениях с убитыми.