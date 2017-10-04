"Тверской стрелок" обжаловал приговор в Верховном суде

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело осужденного пожизненно за убийство девяти дачников в Тверской области Сергея Егорова вместе с его апелляцией на приговор направлены в Верховный суд РФ, сообщил в среду Тверской областной суд.
"В Верховный суд Российской Федерации вместе с апелляционной жалобой осужденного и возражениями прокурора, потерпевших направлено уголовное дело Сергея Егорова", — говорится в сообщении.
Уточняется, что представитель прокуратуры в поданном возражении просит оставить жалобу Егорова без удовлетворения, а приговор Тверского областного суда без изменения. Возражения потерпевших аналогичны позиции прокурора, отмечает суд.
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Во время вынесения приговора Егорову суд не нашел смягчающих обстоятельств. В частности, было решено, что показания, данные Егоровым, не могут расцениваться как явка с повинной. По мнению обвинения, эти показания не имели необходимой полноты и подробностей, которые указывали бы на полное сотрудничество со следствием. Также суд не признал существенными и доводы защиты Егорова о его конфликтных отношениях с убитыми.