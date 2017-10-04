В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в результате столкновения минивэна и грузовика в Тюменской области, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
"В ДТП погибли четверо мужчин… в том числе 36-летний водитель. Тяжелые повреждения получили двое молодых людей… и 23-летняя девушка, у молодых людей переломы шейного отдела позвоночника, травмы головы, девушка получила перелом костей черепа, травму головы и ушибы", — говорится в сообщении.
По информации источника агентства в областной больнице, пострадавшие сейчас находятся в реанимации.