В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в результате столкновения минивэна и грузовика в Тюменской области, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 3.00 по местному времени (1.00 мск) на 182-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. По предварительной информации, минивэн Toyota Previa выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом", от удара грузовик упал в кювет. В ГИБДД считают, что водитель иномарки мог уснуть за рулем.

"В ДТП погибли четверо мужчин… в том числе 36-летний водитель. Тяжелые повреждения получили двое молодых людей… и 23-летняя девушка, у молодых людей переломы шейного отдела позвоночника, травмы головы, девушка получила перелом костей черепа, травму головы и ушибы", — говорится в сообщении.

По информации источника агентства в областной больнице, пострадавшие сейчас находятся в реанимации.