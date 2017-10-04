В Кузбассе осудили мошенника, взимавшего "налоги" с пенсионера

КЕМЕРОВО, 4 окт — РИА Новости. Суд в кузбасском городе Анжеро-Судженск вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю, который полгода выманивал деньги у престарелого соседа под видом "налогов" за землю и дороги, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
"Он ежемесячно приходил к пожилому человеку в день получения пенсии, представлялся сотрудником налоговой службы и требовал оплатить налог за землю и дороги в сумме четыре тысячи рублей. При этом он говорил, что все платят такой налог ежемесячно. Затем сумма "налога" выросла до 6 и 7 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве. "Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, также суд взыскал с него сумму ущерба – 29 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", — уточнила Тушкевич.