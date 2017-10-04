В Кузбассе осудили мошенника, взимавшего "налоги" с пенсионера

КЕМЕРОВО, 4 окт — РИА Новости. Суд в кузбасском городе Анжеро-Судженск вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю, который полгода выманивал деньги у престарелого соседа под видом "налогов" за землю и дороги, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Как выяснили правоохранители, в октябре 2016 года обвиняемый решил обмануть 73-летнего соседа, который в силу возраста и состояния здоровья не может в полной мере осознавать характер и значение действий окружающих.

"Он ежемесячно приходил к пожилому человеку в день получения пенсии, представлялся сотрудником налоговой службы и требовал оплатить налог за землю и дороги в сумме четыре тысячи рублей. При этом он говорил, что все платят такой налог ежемесячно. Затем сумма "налога" выросла до 6 и 7 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

По словам представителя надзорного ведомства, в результате с октября 2016 года по март 2017 года обвиняемый получил обманным путем 29 тысяч рублей, чем причинил пенсионеру значительный материальный ущерб. По данным прокуратуры, потерпевший получал около 11 тысяч рублей пенсии, но отдавал деньги, так как "обвиняемый был очень убедителен".

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве. "Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, также суд взыскал с него сумму ущерба – 29 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", — уточнила Тушкевич.