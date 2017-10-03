Суд в Екатеринбурге оставил литовца-участника ОПГ отбывать срок в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге оставил гражданина Литвы Ромаса Замольскиса, приговоренного к 16 годам заключения, отбывать наказание в России, сообщила во вторник РИА Новости представитель Свердловского областного суда.

Гражданин Литвы Ромас Замольскис, известный в криминальных кругах как Замас, был задержан в середине августа 2014 года в Екатеринбурге. В Литве ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве семи человек — инкассаторов и полицейских. В России Замольскиса и двух его соучастников, Михаила Клока и Валерия Поварова, обвинили по статьям "покушение на убийство", "покушение на мошенничество", "незаконный оборот оружия", "разбой", "кража". Согласно приговору суда 6 июня 2016 года Клок, Поваров и Замольскис получили четыре, 11 и 16 лет в колонии строгого режима. Позже каждому из них частично смягчили приговор.

"Чкаловский районный суд 28 сентября рассмотрел представление заместителя директора ФСИН России о передаче к отбыванию наказания в Литовскую республику Ромаса Замольскиса. В удовлетворении отказано. Апелляционных жалоб еще не поступало", — сказала представитель региональной инстанции.

По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, преступления, которые вменялись троим соучастникам преступной группы, были совершены в 2003-2006 годах на территории Свердловской области, часть из них — в составе организованной группы, в которую входили восемь человек.