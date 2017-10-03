Суд в Екатеринбурге оставил литовца-участника ОПГ отбывать срок в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге оставил гражданина Литвы Ромаса Замольскиса, приговоренного к 16 годам заключения, отбывать наказание в России, сообщила во вторник РИА Новости представитель Свердловского областного суда.
"Чкаловский районный суд 28 сентября рассмотрел представление заместителя директора ФСИН России о передаче к отбыванию наказания в Литовскую республику Ромаса Замольскиса. В удовлетворении отказано. Апелляционных жалоб еще не поступало", — сказала представитель региональной инстанции.
По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, преступления, которые вменялись троим соучастникам преступной группы, были совершены в 2003-2006 годах на территории Свердловской области, часть из них — в составе организованной группы, в которую входили восемь человек.