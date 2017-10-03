В СК назвали возможную причину смерти ребенка в тульском детсаде

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Аномалия сердца, предположительно, стала причиной смерти двухлетнего ребенка во время "тихого часа" в детском саду Тулы, сообщило региональное управление СК РФ.

Накануне в одном из детских садов в поселке Косая Гора города Тулы после "тихого часа" воспитатель подошла к мальчику, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

"В ходе проверки получены сведения, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех необходимых исследований", — говорится в сообщении СУСК.

Кроме того, следствие проверит появившуюся в интернете информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали к ребенку скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.