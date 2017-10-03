В Люберцах школа возобновила работу после звонка о "минировании"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ученики в люберецкой школе, ранее эвакуированной из-за сообщения о "минировании", вернулись к занятиям, ничего подозрительного в учебном заведении не обнаружили, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее в администрации сообщили, что после звонка о "минировании" из школы было эвакуировано порядка 400 человек.

"Проверку закончили, ничего не обнаружено. Оцепление снято, а ученики вернулись к занятиям", — сообщил глава округа Владимир Ружицкий, которого цитирует пресс-служба.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 630 тысяч человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,6 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.