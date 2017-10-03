В Сургутском районе перевернулся автобус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Автобус перевернулся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в момент аварии в машине находился только водитель, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"Водитель автобуса допустил опрокидывание в кювет, в этот момент он один находился в автобусе, обошлось без пострадавших", — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, региональные СМИ распространили видеозапись, сделанную утром во вторник, как отмечается, после указанного ДТП на трассе в Сургутском районе. По сведениям ряда изданий, в момент аварии в автобусе находились работники одного из предприятий, пострадала женщина.

До этого сообщалось о временном ограничении движения на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в связи с непогодой. По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Югры погибли четыре человека.