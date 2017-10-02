Сообщения о "минированиях" в Нижнем Новгороде не подтвердились

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Правоохранители в Нижнем Новгороде не нашли никаких угроз в зданиях, проверенных после анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в понедельник около 10.00 мск поступили анонимные звонки о взрывных устройствах в нескольких школах города и ряде административных зданий, в том числе на территории нижегородского кремля, где находятся здания регионального правительства, администрации Нижнего Новгорода и законодательного собрания, а также на железнодорожном вокзале и аэропорту. Кроме того, местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали об эвакуации торговых центров и вузов.

"На отработанных на данный момент объектах угроз не обнаружено. Проверки продолжаются", — сказал собеседник агентства, не уточняя, где именно проверки уже завершены, а где еще ведутся.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.