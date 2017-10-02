Одного пострадавшего после нападения в Сургуте перевели из реанимации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт — РИА Новости. Один из восьми пострадавших при нападении мужчины с ножом в центре Сургута переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь местной травматологической больницы Ирина Цхададзе.

"Пациент продолжает лечение, уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Состояние стабильное", — рассказала собеседница агентства.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день одного из раненых отпустили домой.

Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.