Процесс по делу Улюкаева продолжится во вторник

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 3 октября, продолжит рассматривать дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник суд продолжил изучать письменные материалы дела. Среди документов, изъятых следователем в Росимуществе — проекты, определения об установлении цены на акции, отчет об оценке рыночной стоимости, информация о совещаниях, письма, резолюции, в том числе и подписанные Улюкаевым.

Также прокурор огласил переписку о приватизации "Башнефти". Из нее следует, что на компанию, помимо "Роснефти", претендовали и другие фирмы. Так, заявки о заинтересованности в покупке акций подали компании "Татнефть", "Лукойл", Антипинский НПЗ, "Татнефтегаз".

Свои доказательства на следующем заседании суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова, водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других. Также прокурор огласил часть письменных материалов дела.

В списке гособвинителей также значатся Сечин и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".