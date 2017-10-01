Энергоснабжение в Якутии полностью восстановили после пожара на ГРЭС

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствой пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствой пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Все потребители Якутии подключены к энергоснабжению по постоянной схеме после пожара на ГРЭС, сообщили журналистам в Минэнерго.

"Разворот генерирующего оборудования "Якутскэнерго" завершен… В настоящее время все потребители запитаны. Резервные источники остановлены", — сообщили в ведомстве.

"Якутскэнерго" сообщало, что электроснабжение потребителей Якутска сначала было восстановлено по временной схеме.

По информации Минэнерго РФ, возобновлена работа оборудования мощностью 150 МВт на Якутской ГРЭС. Кроме того, "Русгидро" запустило в работу три турбины Якутской ГРЭС-2 мощностью 90 МВт. ГРЭС-2 еще не введена в эксплуатацию, пуск намечался до конца года.

В воскресенье на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Пострадал один человек. В результате ЧП полностью отключилась и сама Якутская ГРЭС, и Якутская ТЭЦ. Без электроснабжения оставались порядка 310 тысяч человек. МЧС ввело в Якутии режим чрезвычайной ситуации.