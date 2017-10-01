В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли при пожаре в частном саманном доме в Целинском районе Ростовской области в воскресенье, сообщает ГУМЧС России по области.

Сообщение о пожаре в селе Средний Егорлык на улице Первомайская, 205 поступило на пульт дежурного в 1.12 мск воскресенья. Горел индивидуальный жилой дом и летняя кухня. Спустя примерно полчаса пожар был полностью ликвидирован.

"Первый погибший – мужчина 1984 года рождения — обнаружен в 2.25 мск. В 6.28 на месте пожара обнаружено тело второго погибшего, в 08.12 мск – третье тело", — говорится в сообщении. Личности последних двух еще устанавливаются.

В настоящее время в большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В этой связи региональное МЧС прогнозировало вероятность пожаров.