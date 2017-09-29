Суд отказал в прогулках отправленному под домашний арест Кочневу

Генеральный директор авиакомпании ВИМ-Авиа Александр Кочнев, подозреваемый в хищении денежных средств пассажиров, и его адвокат Михаил Воронин в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017

Генеральный директор авиакомпании ВИМ-Авиа Александр Кочнев, подозреваемый в хищении денежных средств пассажиров, и его адвокат Михаил Воронин в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отказал в прогулках отправленному под домашний арест гендиректору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Подвергнуть Кочнева запрету покидать жилое помещение без разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, за исключением посещения медицинских учреждений при условии заблаговременного уведомления следователя", — сказала судья Елена Ленская.

В пятницу Кочнев при избрании ему меры пресечения просил суд разрешить ему двухчасовые прогулки и встречи с врачом.