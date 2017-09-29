Суд в Москве поместил под домашний арест главбуха "ВИМ-Авиа" Пантелееву

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа" Екатерину Пантелееву, обвиняемую в хищении денежных средств клиентов авиаперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под домашний арест", — огласила решение судья Наталья Дударь.
Отбывать домашний арест ей предстоит в своей квартире в доме на Веерной улице, куда ее прямо из суда доставят сотрудники ФСИН. Они де будут контролировать ее передвижения с помощью электронных браслетов. Обвиняемой запрещено общаться с кем-либо, кроме следователей, адвокатов и близких родственников, пользоваться телефоном она сможет только для разговора с ними или вызова экстренных служб. Также ей запрещено отправлять письма и пользоваться интернетом.
"Обвиняемая располагает значительными финансовыми накоплениями и у нее есть загранпаспорт, она может скрыться", — сказала следователь.
Сама Пантелеева против помещения под домашний арест не возражала.