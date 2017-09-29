Трех мужчин с оружием задержали в Свердловской области

Оружие, изъятое ФСБ РФ в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности групп и отдельных лиц, причастных к организации незаконного оборота средств поражения. 29 сентября 2017

Оружие, изъятое ФСБ РФ в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности групп и отдельных лиц, причастных к организации незаконного оборота средств поражения. 29 сентября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Трех мужчин с гранатами, огнестрельным и холодным оружием задержали в Свердловской области, сообщает в пятницу региональное УФСБ.

Как сообщалось ранее, ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия. Обыски прошли у 62 граждан в 21 регионе. Силовики изъяли почти две сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки и револьверы, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и более 18 килограммов взрывчатки. Они пресекли работу восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и доработке гражданского оружия в боевое.

"На территории Свердловской области сотрудниками УФСБ… были задержаны трое мужчин, на объектах их пребывания было изъято: огнестрельное оружие семь штук, гранаты РГД-5 – три штуки, боеприпасы различного калибра — 659 штук, холодное оружие – 39 штук", — уточняет управление.