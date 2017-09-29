В Саратовской и Нижегородской областях выявили новые вспышки АЧС

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской и Нижегородской областей, сообщает ведомство.
Кроме того, в Нижегородской области геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от диких кабанов, обнаруженных на территории лесных массивов недалеко от деревень Починок-Крутых, Зарубино и Перелаз.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.