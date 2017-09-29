Педагога на Урале подозревают в развратных действиях в отношении подростков

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи подозревают педагога дворца творчества детей и молодежи Челябинской области в развратных действиях в отношении трех несовершеннолетних, сообщило в пятницу управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, в сентябре этого года подозреваемый совершил во дворце творчества детей и молодежи Озерска преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. Следователи СК проверяют его возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога-организатора, подозреваемого в развратных действиях", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в СК.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления, добавили в ведомстве.