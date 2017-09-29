Задержанный в Крыму военный признался в шпионаже в пользу Украины

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео допроса задержанного в Симферополе российского военного Дмитрия Долгополова.

На вопрос о причинах задержания мужчина ответил: "В связи с тем, что я передавал секретную информацию в главное управления разведки Министерства обороны Украины".

Следствие считает, что он и задержанная Анна Сухоносова передавали Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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