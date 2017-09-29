Жителю Самары дали семь лет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд в Хабаровске приговорил жителя Самары к семи годам колонии за покушение на сбыт 25 килограммов синтетических наркотиков, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
Наркотики курьер получал в Московской области и перевозил по указанным адресам, а затем получал деньги. "Работу" нашел по объявлению в интернете.
"Суд признал 22-летнего жителя Самары виновным в покушении на сбыт наркотиков и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Автомобиль обращен в доход государства", — говорится в сообщении.