Интернет-издание Lenta.ru сообщило о поджоге редакции в центре Москвы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Интернет-издание Lenta.ru сообщило о нападении на редакцию на Варшавском шоссе в Москве; неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику.

"Неизвестные ночью 29 сентября совершили нападение на здание в Москве на Варшавском шоссе, где расположена редакция "Ленты.ру". Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", — говорится в сообщении на сайте издания.

На одной из фотографий, прикрепленных к записи, видна надпись "Врешь Лента". Часть изображения была размыта, "чтобы не нарушать российское законодательство", отмечает издание.