Движение на южном участке "серой" ветки московского метро восстановили

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

20:14 Серпуховско-Тимирязевская линия. Все станции открыты для пассажиров — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.

Ранее столичная подземка сообщила в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что движение поездов задерживается из-за отключения контактного рельса.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.