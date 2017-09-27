Здание редакции "Новой газеты" эвакуировали после анонимного звонка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Офисное здание в Потаповском переулке Москвы, в котором, в частности, арендует помещения редакция "Новой газеты", эвакуировали после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.

"От службы охраны был звонок, что в связи с угрозой необходимо эвакуироваться. Мы эвакуировались, сейчас все стоят на улице, приехали спецслужбы, все довольно в таком штатном режиме", — сообщили в пресс-службе "Новой газеты".

Собеседник агентства подчеркнул, что угроза поступила не в адрес "Новой газеты".

"Я подчеркиваю, что адресно это не нам угроза, не конкретно "Новой газете" угрожали, вопрос всего здания — там всего 4 или 5 организаций арендуют (помещения)", — отметили в пресс-службе издания.