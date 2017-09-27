Мосгорсуд признал законным арест Удальцова за несогласованную акцию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест на пять суток координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова за несогласованную акцию на Страстном бульваре в Москве в минувшую субботу, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшей на освобождении.

Удальцову вменяется организация публичного мероприятия без подачи уведомления. Политику грозил штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток административного ареста. Как следует из представленных полицией материалов, Удальцов "с помощью интернета" организовал не согласованную с властями акцию "Антикапитализм-2017".

"В указанный день (суббота, 23 сентября) он прибыл на Страстной бульвар, где вокруг него организовалась группа граждан около 40 человек, которые на требования сотрудников полиции разойтись подчиниться отказались", — отмечается в материалах.

Удальцов виновным себя не признает, указывая, что так как власти не представили альтернативной площадки, он прибыл на бульвар "для встречи с друзьями". По его утверждению, никаких лозунгов он не выкрикивал, а просто общался с друзьями и журналистами. После этого, как отметил Удальцов, к нему подошел полицейский и сказал, что тот мешает проходу пешеходов, после этого его увели в полицейский автобус.

Сергей Удальцов в начале августа вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. Он сразу включился в политическую жизнь оппозиции.