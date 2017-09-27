В Волгоградской области задержали куратора "группы смерти"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Оперативники задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, куратора группы в социальной сети, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к самоубийству, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудникам Управления "К" МВД стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведет переписку с четырнадцатилетней жительницей Тульской области, подталкивая ее к суициду. Мужчина давал подростку задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также "создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней", пояснила Волк.

У подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители.