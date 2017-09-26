Более четырех тысяч человек эвакуировали в Москве и Грозном в понедельник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек были эвакуированы в понедельник в Москве и Грозном после анонимных сообщений с угрозами о "минировании" почти 30 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В Москве и Грозном поступили звонки с угрозами взрывов 26 объектов. Выведены более 4 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что во вторник уже поступали угрозы о "минировании" управ семи районов Москвы. В минувшую субботу в Москве эвакуация проводилась в 15 управах районов и одной префектуре.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек были эвакуированы за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.
О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.