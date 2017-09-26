Более четырех тысяч человек эвакуировали в Москве и Грозном в понедельник

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек были эвакуированы в понедельник в Москве и Грозном после анонимных сообщений с угрозами о "минировании" почти 30 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В Москве и Грозном поступили звонки с угрозами взрывов 26 объектов. Выведены более 4 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что во вторник уже поступали угрозы о "минировании" управ семи районов Москвы. В минувшую субботу в Москве эвакуация проводилась в 15 управах районов и одной префектуре.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Как сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах, практически полмиллиона человек были эвакуированы за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.