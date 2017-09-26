В Тульской области возбудили дело после смерти младенца по вине врачей

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за халатности после гибели новорожденного в Тульской области, сообщает во вторник региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие начало процессуальную проверку после появившейся 20 сентября в интернете информации о том, что в Тульской области женщине несвоевременно сделали кесарево сечение, из-за чего умер новорожденный.

"Богородицким межрайонным следственным отделом… 25 сентября возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), по факту смерти новорожденного ребенка", — говорится в сообщении. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, 2 сентября в Богородицкой центральной районной больнице оказывали помощь 27-летней рожавшей женщине.

"Сотрудники больницы ненадлежащим образом исполнили свои трудовые обязанности, что привело к проведению экстренного кесарева сечения, в результате которого родился ребенок с диагнозом "тяжелая асфиксия при рождении". Спустя двое суток после рождения ребенок умер", — добавили в СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют круг виновных лиц, отметили в ведомстве.