Житель Горно-Алтайска получил 8 месяцев колонии за угрозы фельдшеру скорой

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Суд в Горно-Алтайске приговорил к восьми месяцам колонии пациента машины скорой помощи, который, вооружившись ножом, грозился убить фельдшера, сообщает прокуратура республики Алтай.
По данным ведомства, в мае 2017 года автомобиль скорой помощи прибыл на одну из остановок общественного транспорта в Горно-Алтайске для оказания помощи 41-летнему мужчине. Находясь в салоне автомобиля, тот достал нож, и, размахивая им, стал высказывать угрозы в адрес фельдшера.
"Суд назначил осужденному, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.