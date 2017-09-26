Житель Горно-Алтайска получил 8 месяцев колонии за угрозы фельдшеру скорой

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Суд в Горно-Алтайске приговорил к восьми месяцам колонии пациента машины скорой помощи, который, вооружившись ножом, грозился убить фельдшера, сообщает прокуратура республики Алтай.

"Мировой судья судебного участка № 2 Горно-Алтайска республики Алтай вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "угроза убийством", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мае 2017 года автомобиль скорой помощи прибыл на одну из остановок общественного транспорта в Горно-Алтайске для оказания помощи 41-летнему мужчине. Находясь в салоне автомобиля, тот достал нож, и, размахивая им, стал высказывать угрозы в адрес фельдшера.

"Суд назначил осужденному, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.