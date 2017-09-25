В КБР с помощью квадрокоптера пытались передать телефоны и наркотики в СИЗО

НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в попытке доставить в следственный изолятор (СИЗО) мобильные телефоны и наркотики с помощью квадрокоптера, сообщает ведомство.

"Сотрудниками оперативных подразделений УФСИН России по КБР при попытке при помощи квадрокоптера передать следственно-арестованным и осужденным, содержащимся в СИЗО-1 Нальчика, десять сотовых телефонов и два полимерных свертка, в которых предположительно были наркотические вещества, задержан ранее не судимый житель республики", — говорится в сообщении.

Собранные материалы переданы следственно-оперативной группе для принятия решения о возбуждении уголовного дела.