Под Новгородом будут судить акушера после смерти беременной пациентки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, не оказавшего надлежащую помощь беременной пациентке, впоследствии скончавшейся в больнице, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.

Как уточняет региональное следственное управление, дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" возбуждено в отношении акушера-гинеколога Холмской центральной районной больницы, куда в сентябре 2016 года встала на учет по беременности 29-летняя местная жительница.

"Тридцать первого октября 2016 года женщина почувствовала себя плохо, в связи с чем около двух часов ночи на скорой помощи была доставлена в Холмскую ЦРБ с подозрением на внематочную беременность. Врач акушер-гинеколог не оценил должным образом тяжесть состояния здоровья женщины и не обеспечил ей своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Спустя несколько часов женщину перенаправили для оказания медицинской помощи в… Старую Руссу, где по приезду она скончалась", — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК.