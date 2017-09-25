В Кемерово серийный поджигатель электрощитов пройдет принудительное лечение

КЕМЕРОВО, 25 сен — РИА Новости. Кемеровские полицейские инициировали принудительное психиатрическое лечение серийного поджигателя электрооборудования в жилых домах, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

С марта по июль 2017 года в полицию поступило шесть заявлений от жителей Заводского района Кемерово о возгорании электрических счетчиков и проводки в подъездах общежитий. Еще один аналогичный сигнал поступил от интернет-провайдера, которому пришлось менять в подъезде многоквартирного дома подожженное оборудование для доступа пользователей к интернету.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что к повреждениям электрооборудования причастен 20-летний житель города Белово, обучавшийся специальности техника пожарной безопасности в одном из образовательных учреждений в Кемерово. Полицейские задержали студента. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив стражам порядка, что периодически у него возникает непреодолимое желание что-нибудь поджечь", — рассказали в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом шести уголовных дел об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также дела по статье "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения", уточнили в ведомстве.

Проведенная в ходе расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек страдает расстройством психики и на момент совершения преступлений был невменяем, отметили полицейские.

"В отношении серийного поджигателя электрооборудования следствием вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, которое в настоящее время направлено на рассмотрение в суд. До принятия судебного решения подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — добавили в МВД.