Суд подтвердил обязанность Лазаревой выплатить Депардье 5,2 миллиона рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску французского актера Жерара Депардье взыскал с индивидуальной предпринимательницы Елены Лазаревой 5,2 миллиона рублей, следует из информации на сайте суда.

Апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу Лазаревой на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

Суд первой инстанции удовлетворил иск Депардье частично – французский актер с российским гражданством требовал от Лазаревой более 6,6 миллиона рублей. Представитель истца сообщил в суде, что с банковского счета Депардье несколькими платежами были перечислены денежные средства на счет Лазаревой по неизвестным, как указал истец, основаниям. По словам представителя французского актера в суде, никаких договорных отношений между Депардье и Лазаревой не существовало.

В то же время Лазарева пояснила в суде, что по договоренности с Арно Фриллей, продюсером и представителем Депардье в России, оказывала актеру юридические и бухгалтерские услуги. Стороны сообщили в суде, что Лазарева имела ключ от банка-клиента Депардье. По словам ответчицы, она производила перечисления средств, получив предварительное согласие от Фриллея. При этом акты выполненных работ с согласованием их стоимости у ответчицы отсутствуют.

Суд первой инстанции признал доказанными два факта оказания Лазаревой услуг Депардье: по оформлению в 2013 году для него статуса индивидуального предпринимателя с целью оптимизации налогообложения в России после получения гражданства и по составлению налоговой декларации за 2014 год – на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Вместе с тем, арбитраж Москвы счел недоказанным оказание Лазаревой услуг по проведению переговоров и подписанию лицензионного договора с Саранским ликероводочным заводом на выпуск водки "Депардье", за что ответчица получила от истца 4,6 миллиона рублей. Данную сумму с набежавшими на нее процентами суд обязал Лазареву вернуть французскому актеру.

Ранее суды трех инстанций удовлетворили иск Депардье к Лазаревой на сумму около 600 тысяч рублей. Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер, в настоящее время проживающий за пределами РФ, получил постоянную прописку в Саранске.